Le marché nocturne de l’ACCT, La Halle, Castanet-Tolosan

Le marché nocturne de l’ACCT Jeudi 2 juillet, 18h00 La Halle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:00:00+02:00

Réservez votre soirée !

Après le succès des précédents marchés nocturnes, l’ACCT revient le 2 juillet 2026 !

Au programme : un marché de créateurs, des producteurs locaux, des animations, des concerts et de la restauration.

Tout est pensé pour vous offrir une soirée inoubliable !

Notez bien la date : 2 juillet 2026, sous la Halle, place Gaspard de Fieubet à Castanet-Tolosan, à partir de 18h !

Pour nous suivre :

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La Halle Place Gaspard de Fieubet, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « acct31320@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637391769 »}]

Le 2 juillet 2026, l’ACCT vous invite à un marché nocturne sous la Halle de Castanet-Tolosan, dès 18h. Venez découvrir des créateurs, producteurs locaux, animations, concerts et restauration marché nocturne concert