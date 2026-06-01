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PÉTANQUE AU BOULODROME Castanet-Tolosan

PÉTANQUE AU BOULODROME Castanet-Tolosan

PÉTANQUE AU BOULODROME Castanet-Tolosan mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Boulodrome de Castanet-Tolosan

Ville : 31320 Castanet-Tolosan

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Castanet-Tolosan

PÉTANQUE AU BOULODROME

Boulodrome de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 15:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Venez passer un moment convivial avec Charles du boulodrome de Castanet. Tout public bienvenu (parents-enfants-jeunes-seniors) pour faire de cet instant un moment de partage et de bonne humeur.
Ouvert à tous   .

Boulodrome de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie   evs@castanet-tolosan.fr

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English :

Come spend some quality time with Charles from the Castanet boules court. Everyone is welcome (parents, children, teens, and seniors) to make this a time of togetherness and good cheer.

L’événement PÉTANQUE AU BOULODROME Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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