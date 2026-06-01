FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan samedi 20 juin 2026.

Castanet-Tolosan

FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique au Jardin arrière du Grenier

Fête de la musique

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### du Grenier.

### **⚠️ Samedi 20 juin**

De 18h à … sur la terrasse ou au jardin

Nous avons invité plusieurs groupes à se produire.

Nous voyagerons de la Nouvelle Orléan jusqu’en Espagne et ses contrées cachées, et enchanterons entre Amour et Politique…la Vie quoi !

**Une soirée très fête de la musique !**

le Grenier aura installé une table de mix et 2 enceintes.

5 groupes ont répondu à l’appel

et dès 18 h 30, nous pourrons entendre*

1. _**Ju Nuages**_, un duo de Folk française, poétique et intimiste

2. _**Nomade**_ Jazz New Orleans & chansons françaises

3. _**El Carnicero,**_ Chansons françaises et espagnol,

4. _**Magusaga,**_ Rock matinée de hard et déjanté

qui va nous transporter et nous remuer un peu, beaucoup et très en couleur, pour clôturer !!

Vous passez par là ? Présentez-vous pour voir si on peut vous inclure et réorganiser si besoin, l’ordre des différentes propositions. _**C’est la fête de la musique !**_

* • Bar ouvert en continue Sol violettes acceptées

* • Restauration par Pierrot & Milo

* • En cas de pluie, repli à l’intérieur possible

[www.legrenier.cafe](www.legrenier.cafe/programmation)

_*l’ordre peut encore changer selon les besoins de l’organisation_ .

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Music Festival in the Back Garden of Le Grenier

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE