FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan
FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan samedi 20 juin 2026.
Castanet-Tolosan
FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER
Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique au Jardin arrière du Grenier
Fête de la musique
——————
### du Grenier.
### **⚠️ Samedi 20 juin**
De 18h à … sur la terrasse ou au jardin
Nous avons invité plusieurs groupes à se produire.
Nous voyagerons de la Nouvelle Orléan jusqu’en Espagne et ses contrées cachées, et enchanterons entre Amour et Politique…la Vie quoi !
**Une soirée très fête de la musique !**
le Grenier aura installé une table de mix et 2 enceintes.
5 groupes ont répondu à l’appel
et dès 18 h 30, nous pourrons entendre*
1. _**Ju Nuages**_, un duo de Folk française, poétique et intimiste
2. _**Nomade**_ Jazz New Orleans & chansons françaises
3. _**El Carnicero,**_ Chansons françaises et espagnol,
4. _**Magusaga,**_ Rock matinée de hard et déjanté
qui va nous transporter et nous remuer un peu, beaucoup et très en couleur, pour clôturer !!
Vous passez par là ? Présentez-vous pour voir si on peut vous inclure et réorganiser si besoin, l’ordre des différentes propositions. _**C’est la fête de la musique !**_
* • Bar ouvert en continue Sol violettes acceptées
* • Restauration par Pierrot & Milo
* • En cas de pluie, repli à l’intérieur possible
[www.legrenier.cafe](www.legrenier.cafe/programmation)
_*l’ordre peut encore changer selon les besoins de l’organisation_ .
Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Music Festival in the Back Garden of Le Grenier
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AU GRENIER Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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