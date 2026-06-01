Castanet-Tolosan

LE PAYS BASQUE S’INVITE EN HAUTE-GARONNE (CASTANET-TOLOSAN)

Le Semalou Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-20 09:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion des Fêtes de Castanet, la distillerie artisanale URA SPIRITS quitte momentanément les vagues de l’Atlantique pour venir à votre rencontre.

✨ DÉGUSTATION URA SPIRITS DE BIARRITZ À CASTANET-TOLOSAN ! ✨

Samedi 20 Juin 18h00 22h00

Le Pays Basque s’invite en Haute-Garonne !

À l’occasion des Fêtes de Castanet, la distillerie artisanale URA SPIRITS quitte momentanément les vagues de l’Atlantique pour venir à votre rencontre.

Retrouvez-nous au semalou à Castanet-Tolosan pour une soirée dégustation unique et conviviale, mêlant savoir-faire artisanal, innovation et passion.

Venez découvrir l’univers de la distillerie à travers des créations vibrantes inspirées par l’océan et la nature

Gins & Liqueurs artisanaux (avec les incontournables café, sureau et menthe).

Le fameux Aqua Vit interprétation audacieuse et captivante de cette eau-de-vie traditionnelle.

Ura signifie eau en basque une source d’inspiration vivante qui façonne chacun de nos spiritueux.

Venez goûter à l’âme du Pays Basque, même loin de l’océan !

Profitez des animations des Fêtes de Castanet pour vous offrir une pause gustative d’exception.

On vous attend nombreux pour partager ce moment ensemble !

@fci.cavistes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Le Semalou Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

To celebrate the Castanet Festival, the artisanal distillery URA SPIRITS is temporarily leaving the waves of the Atlantic to come and meet you.

L’événement LE PAYS BASQUE S’INVITE EN HAUTE-GARONNE (CASTANET-TOLOSAN) Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE