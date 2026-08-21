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AGENDA · Chanay

Balade contée « à la découverte du patrimoine bâti de Chanay », Bibliothèque, Chanay

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque · Chanay

Balade contée « à la découverte du patrimoine bâti de Chanay », Bibliothèque, Chanay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
01420 Chanay
Ville
01420 Chanay
Département
Ain

Balade contée « à la découverte du patrimoine bâti de Chanay » Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade contée

Bibliothèque 01420 Chanay Chanay 01420 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0670847655 Parking à proximité
Balade contée

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