AGENDA · Chanay
Balade contée « à la découverte du patrimoine bâti de Chanay », Bibliothèque, Chanay
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque · Chanay
Informations pratiques
Balade contée « à la découverte du patrimoine bâti de Chanay » Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balade contée
Bibliothèque 01420 Chanay Chanay 01420 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0670847655 Parking à proximité
Balade contée
©
À voir aussi à Chanay (Ain)
- Exposition photo, Église, Chanay 19 septembre 2026
- Concert à la bougie, Église, Chanay 19 septembre 2026