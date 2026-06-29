Balade contée à la Pointe du Millier avec Cyril Macé Beuzec-Cap-Sizun
mercredi 19 août 2026 · Beuzec-Cap-Sizun
Informations pratiques
Beuzec-Cap-Sizun
Balade contée à la Pointe du Millier avec Cyril Macé
Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19
À la tombée du jour, laissez-vous emporter par la magie d’une balade contée à la Pointe du Millier avec la conteuse Cyril Macé.
En famille ou entre amis, partez à la découverte d’histoires captivantes, de légendes locales et de récits inspirés par ces paysages grandioses du Cap Sizun. Au fil des sentiers, la conteuse fera revivre les mystères de la mer, les croyances d’autrefois et les personnages qui ont marqué ces terres de bout du monde.
Sur réservation au comptoir de l’Office de tourisme d’Audierne ou par téléphone au 02 57 56 03 13.
Rendez-vous Parking Pointe du Millier. .
Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 9 52 56 31 25
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English :
L’événement Balade contée à la Pointe du Millier avec Cyril Macé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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