Informations pratiques

Beuzec-Cap-Sizun

Balade contée à la Pointe du Millier avec Cyril Macé

Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

À la tombée du jour, laissez-vous emporter par la magie d’une balade contée à la Pointe du Millier avec la conteuse Cyril Macé.

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’histoires captivantes, de légendes locales et de récits inspirés par ces paysages grandioses du Cap Sizun. Au fil des sentiers, la conteuse fera revivre les mystères de la mer, les croyances d’autrefois et les personnages qui ont marqué ces terres de bout du monde.

Sur réservation au comptoir de l’Office de tourisme d’Audierne ou par téléphone au 02 57 56 03 13.

Rendez-vous Parking Pointe du Millier. .

Pointe du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 9 52 56 31 25

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English :

L’événement Balade contée à la Pointe du Millier avec Cyril Macé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz