Beuzec-Cap-Sizun

Pardon de la Fête des Bruyères

Le Bourg Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Messe à 10h. .

Le Bourg Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 75 03 54

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English : Pardon de la Fête des Bruyères

L’événement Pardon de la Fête des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz