Pardon de la Fête des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun
Pardon de la Fête des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun dimanche 9 août 2026.
Beuzec-Cap-Sizun
Pardon de la Fête des Bruyères
Le Bourg Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Messe à 10h. .
Le Bourg Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 75 03 54
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English : Pardon de la Fête des Bruyères
L’événement Pardon de la Fête des Bruyères Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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