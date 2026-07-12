Informations pratiques

Beuzec-Cap-Sizun

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun

Moulin de Kériolet Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. Il y aura un créateur de jeux société qui sera présent avec ses prototypes. .

Moulin de Kériolet Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81

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English :

L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz