Balade contée au coucher du soleil à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch

Balade contée au coucher du soleil à la Dune du Pilat

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:45:00

fin : 2026-06-18 21:15:00

Date(s) :

2026-06-18

Un voyage dans le temps et l’espace, au crépuscule, accompagné par Myriam notre conteuse et nos médiatrices. Gratuit. A partir de 10 ans. .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

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English : Balade contée au coucher du soleil à la Dune du Pilat

L’événement Balade contée au coucher du soleil à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-02 par OT La Teste-de-Buch