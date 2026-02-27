Balade contée au crépuscule contes, chants et musique place de l’abbé Gillard Tréhorenteuc
Balade contée au crépuscule contes, chants et musique
place de l’abbé Gillard Devant l’église du Graal Tréhorenteuc Morbihan
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
2026-08-12
La journée se pose, la lumière et la chaleur s’adoucissent. L’agitation de la journée fait place à la rêverie. Lindylou, guide-conteuse de la Confrérie, vous emmène en voyage, à travers différentes époques, à la rencontre de personnages hauts en couleur. Les histoires sont agrémentées d’airs de musique.
-> Balade d’2h, RDV à 19h45, à l’église de Tréhorenteuc ;
-> Accessibilité balade de 3 km, prévoir les chaussures adaptées, porte-bébé et vêtements chauds.
-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.
-> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, dans la limite des places disponibles, règlement en espèces ou chèque. .
