Balade contée au Moulin Brice Saint-Junien
Balade contée au Moulin Brice Saint-Junien dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Junien
Balade contée au Moulin Brice
Moulin Brice Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Laissez-vous emporter par la magie des histoires !
Organisé par Les Compteurs en Chemin, partez pour une escapade poétique sur les bords de la Glane au Moulin Brice, où les contes se dévoilent au rythme de la promenade… Les Compteurs en Chemin vous invitent à une balade enchantée, à ciel ouvert, rythmée par des histoires contées pour petits et grands. Un moment suspendu, hors du temps, où la nature devient le plus beau des décors pour laisser libre cours à l’imaginaire.
À l’issue de cette déambulation pleine de merveilles, un goûter convivial vous sera offert parce qu’après les mots, place à la gourmandise !
Et si le cœur vous en dit, un chapeau circulera pour remercier les artistes.
Une sortie idéale en famille ou entre amis, à ne pas manquer ! .
Moulin Brice Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 16 41 33 conteursenchemin@hotmail.com
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English : Balade contée au Moulin Brice
L’événement Balade contée au Moulin Brice Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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