Atelier Joli Bracelet Cité du Cuir Saint-Junien
Atelier Joli Bracelet Cité du Cuir Saint-Junien vendredi 19 juin 2026.
Saint-Junien
Atelier Joli Bracelet
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Exprimez votre créativité lors d’un atelier convivial de création de bracelet en cuir ! À partir d’un cuir tanné végétal, chaque participant réalise un modèle unique et entièrement personnalisé. Grâce à des feutres spécialement adaptés et à différents matoirs permettant d’imprimer motifs et textures, chacun peut laisser libre cours à son imagination. Messages inspirants, dessins, symboles ou décorations originales toutes les idées sont les bienvenues pour concevoir un bracelet à son image.
Accessible à tous, cet atelier ne nécessite aucune connaissance technique préalable. Des planches d’inspiration et de nombreux exemples sont mis à disposition pour guider les participants et stimuler leur créativité. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, découvrez le plaisir du travail du cuir et repartez avec une création originale, réalisée de vos propres mains, à porter ou à offrir. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Atelier Joli Bracelet
L’événement Atelier Joli Bracelet Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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