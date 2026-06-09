Atelier Joli Bracelet Cité du Cuir Saint-Junien

Saint-Junien

Atelier Joli Bracelet

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Exprimez votre créativité lors d’un atelier convivial de création de bracelet en cuir ! À partir d’un cuir tanné végétal, chaque participant réalise un modèle unique et entièrement personnalisé. Grâce à des feutres spécialement adaptés et à différents matoirs permettant d’imprimer motifs et textures, chacun peut laisser libre cours à son imagination. Messages inspirants, dessins, symboles ou décorations originales toutes les idées sont les bienvenues pour concevoir un bracelet à son image.

Accessible à tous, cet atelier ne nécessite aucune connaissance technique préalable. Des planches d’inspiration et de nombreux exemples sont mis à disposition pour guider les participants et stimuler leur créativité. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, découvrez le plaisir du travail du cuir et repartez avec une création originale, réalisée de vos propres mains, à porter ou à offrir. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

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English : Atelier Joli Bracelet

L’événement Atelier Joli Bracelet Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin