Atelier Le bracelet repoussé Cité du Cuir Saint-Junien
mardi 14 juillet 2026 · Cité du Cuir · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Atelier Le bracelet repoussé
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-18
La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.
À partir d’un cuir tanné avec des végétaux, chaque participant crée un bracelet unique en utilisant la technique du repoussage. Après avoir dessiné un motif, le participant est guidé pour mettre la matière en volume. Des planches d’inspiration et des exemples stimulent la créativité de chacun. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Atelier Le bracelet repoussé
L’événement Atelier Le bracelet repoussé Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-30 par Terres de Limousin
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