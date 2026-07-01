Atelier Le bracelet repoussé Cité du Cuir Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Atelier Le bracelet repoussé

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-18

La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.

À partir d’un cuir tanné avec des végétaux, chaque participant crée un bracelet unique en utilisant la technique du repoussage. Après avoir dessiné un motif, le participant est guidé pour mettre la matière en volume. Des planches d’inspiration et des exemples stimulent la créativité de chacun. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

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English : Atelier Le bracelet repoussé

L’événement Atelier Le bracelet repoussé Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-30 par Terres de Limousin