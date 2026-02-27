Stage de cirque Rue du Cirque Saint-Junien

Stage de cirque

Envie d’acrobatie, de jonglerie et d’éclats de rire ? Rejoignez le stage de cirque organisé par Rue du Cirque à Saint-Junien, pour vivre une aventure unique et créative pendant les vacances ! Petits et grands découvreurs, amateurs de sensations nouvelles ou simples curieux, tout le monde est le bienvenu ! Alors, prêts à réaliser votre rêve de funambule ou de jongleur ? Réservez vite votre place et laissez la magie opérer ! Réservation obligatoire.

Pour les enfants entre 6 et 14 ans ! Pique-nique sur place avec l’association Rue du Cirque. .

Rue du Cirque 5 Quai des Mégisseries Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 66 15 10

