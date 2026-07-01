Exposition Saisissement Salle des fêtes Halle aux grains Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Exposition Saisissement

Salle des fêtes Halle aux grains 6 Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 13:45:00

fin : 2026-09-12 18:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-09-01

Photographe du patrimoine humain, Gilles Perrin parcourt le monde à la rencontre de peuples et de cultures menacés de disparition. Loin des itinéraires touristiques, il réalise une photographie sociale et documentaire où chaque portrait naît d’une véritable rencontre. Avec sa chambre photographique grand format, il prend le temps d’instaurer un dialogue, une confiance et un rituel qui donnent toute leur force à ses images. Chaque prise de vue devient un moment de partage, où le regard, l’émotion et le respect de l’autre sont au cœur de la démarche. En remettant à chaque personne photographiée son portrait original, il prolonge cet échange unique et fait de chaque image le témoignage sensible d’une rencontre authentique. .

Salle des fêtes Halle aux grains 6 Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 90

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English : Exposition Saisissement

L’événement Exposition Saisissement Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin