Saint-Junien

Visite décalée à Saint-Junien

Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25

Notre guide vous propose une visite du centre historique de Saint-Junien qui risque de bousculer les idées reçues en effet, c’est le public qui sera acteur de la visite !

Grâce à des expériences sensorielles, vous découvrirez la ville sous un autre angle. Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner… pour offrir au visiteur une immersion totale, un regard neuf et décalé sur son patrimoine et surtout créer la surprise ! .

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 93

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English : Visite décalée à Saint-Junien

L’événement Visite décalée à Saint-Junien Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin