Atelier La Main à l’oeuvre Cité du Cuir Saint-Junien
mercredi 15 juillet 2026 · Cité du Cuir · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Atelier La Main à l’oeuvre
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05 2026-08-26
La Cité du Cuir à Saint-Junien vous propose divers atelier en relation avec le savoir-faire cuir.
Les participant·es réalisent un marque-page unique à partir d’un cuir prédécoupé, décoré à l’aide de feutres et de matoirs. L’atelier est accessible à tous, sans connaissances préalables. Des supports visuels et des exemples accompagnent les participant·es pour nourrir leur imagination.
Les ateliers sont accessibles dans la limite des places disponibles.
Réservation des ateliers sur la billetterie en ligne de la Cité du Cuir ou sur place. .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Atelier La Main à l’oeuvre
L’événement Atelier La Main à l’oeuvre Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-02 par Terres de Limousin
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