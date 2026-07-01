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AGENDA · Tréhorenteuc

Balade Contée au Val sans Retour grande boucle avec Ateliers MM Tréhorenteuc

vendredi 10 juillet 2026 · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Balade Contée au Val sans Retour grande boucle avec Ateliers MM

Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Entre son Arbre d’Or et son point de vue en hauteur, le Val sans Retour est sans doute le lieu le plus incontournable de Brocéliande.
Mais que se cache-t’il réellement derrière ce nom mystérieux ? Quelles sont les créatures qui peuplent ce lieu sans que nous nous en apercevions ? Laissez vous guider et découvrez les secret du Val sans Retour.

✤ Balade de 3h

✤ Environ 5km de marche, avec dénivelé rocheux et marche en sous bois.   .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 43 76 65 57 

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English :

L’événement Balade Contée au Val sans Retour grande boucle avec Ateliers MM Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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