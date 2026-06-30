Informations pratiques

Tréhorenteuc

Balade Contée au Val sans Retour petite boucle avec Ateliers MM

Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Entre son Arbre d’Or et son point de vue en hauteur, le Val sans Retour est sans doute le lieu le plus incontournable de Brocéliande.

Mais que se cache-t’il réellement derrière ce nom mystérieux ? Quelles sont les créatures qui peuplent ce lieu sans que nous nous en apercevions ? Laissez vous guider et découvrez les secret du Val sans Retour.

✤ Balade de 2h

✤ Environ 3km de marche, avec dénivelé rocheux. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 43 76 65 57

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English :

L’événement Balade Contée au Val sans Retour petite boucle avec Ateliers MM Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande