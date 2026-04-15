Balade contée autour de la nature, Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse

Balade contée autour de la nature Samedi 23 mai, 18h00 Musée-Bibliothèque François Pétrarque Vaucluse

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Soirée placée sous le signe de la découverte et de l’imaginaire.

Laissez-vous embarquer pour une balade contée autour de la nature, proposée par le Théâtre Rural d’Animation Culturelle (TRAC). Une invitation à porter un autre regard sur le vivant, à travers récits, poésie et émotions, dans une atmosphère conviviale et accessible à tous.

Tout au long de la soirée, le musée sera en accès libre, offrant l’occasion de (re)découvrir ses collections dans une ambiance nocturne propice à la curiosité et à la flânerie.

En partenariat avec l’Agenda Nature du Département de Vaucluse

Musée-Bibliothèque François Pétrarque Rive gauche de la Sorgue, 84800 Fontaine-de-Vaucluse, France Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490205344 https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-bibliotheque-francois-petrarque-a-fontaine-de-vaucluse-866.html [{« type »: « phone », « value »: « 0490205344 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.petrarque@vaucluse.fr »}] Francesco Petrarca (1304-1374), francisé en François Pétrarque, est un poète et humaniste italien. Né à Arezzo en Italie, il est l’auteur de « Canzionere », œuvre majeure au long de laquelle il décline son amour pour Laure, rencontrée en Avignon, et qui a marqué la poésie amoureuse en Occident. Cet érudit avait pour maîtres Cicéron, Virgile et saint Augustin et s’inspirera d’eux dans chacune de ses compositions. Il s’installe à Fontaine-de-Vaucluse en 1338, loin de la vie mondaine et agitée, et décide de se consacrer à la solitude, à la poésie ainsi qu’à la réflexion morale et spirituelle. Le musée François Pétrarque présente aujourd’hui un fonds de dessins et d’estampes sur Pétrarque d’une grande richesse, ainsi que des éditions anciennes des œuvres du poète, qui a réussi à concilier le monde antique avec le monde chrétien et la foi. Du 1er avril au 30 septembre de 11h à 13h et de 14h à 18h, tous les jours sauf mardi et mercredi. Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation (à partir de 10 personnes).

Soirée placée sous le signe de la découverte et de l’imaginaire.

Marine Guillemot © Anne Fourès