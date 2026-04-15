Spectacle « Une partie d’échecs » de la compagnie l’Echo du Soleil Samedi 23 mai, 18h00 musée d’Histoire Jean Garcin 1939 – 1945 : L’Appel de la Liberté Vaucluse

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Entrée gratuite

À 18h : Spectacle « Une partie d’échecs » de la compagnie avignonnaise L’écho du Soleil

« On ne peut pas se fier au souvenir, et pourtant il n’y a pas d’autre réalité que celle que nous portons dans notre mémoire… » – Klaus Mann

Entre comédie noire et théâtre de l’absurde, cette création interroge notre humanité, notre rapport à la mémoire et les multiples visages des dictatures – celles d’hier, celles d’aujourd’hui… et peut-être celles de demain.

musée d’Histoire Jean Garcin 1939 – 1945 : L’Appel de la Liberté 271 chemin de la Fontaine 84800, Fontaine de Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 20 24 00 https://www.vaucluse.fr/nos-territoires/culture-patrimoine-et-tourisme-en-vaucluse/les-musees-departementaux/le-musee-dhistoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html https://www.facebook.com/MuseeJeanGarcin [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 20 24 00 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.histoire.3945@vaucluse.fr »}] Vivre, résister et penser la liberté en temps de guerre

Inauguré en 1990, ce musée propose une immersion sensible et documentée dans la période de la Seconde Guerre mondiale, de l’avant-guerre jusqu’à la Libération. À travers une scénographie évocatrice, proche de décors cinématographiques, il restitue la vie quotidienne des Français sous l’Occupation, entre contraintes, adaptations et espoirs. Le parcours se poursuit notamment avec une section consacrée à la Résistance en Vaucluse, qui met en lumière la diversité des parcours et des engagements. Elle permet de mieux comprendre les motivations profondes de celles et ceux qui ont choisi de résister, souvent au péril de leur vie.

Enfin, l’espace intitulé La Liberté de l’esprit invite à une réflexion plus large sur les valeurs portées par la Résistance. Il en explore les héritages, les enseignements et la portée universelle, en résonance avec les enjeux contemporains.

À la fois lieu de mémoire et d’interrogation, le musée offre ainsi un regard vivant et accessible sur cette période essentielle de notre histoire. Horaires d’ouverture au public individuel

Du 2 avril au 28 septembre : 11h – 13h / 14h – 18h

Du 17 octobre au 1er novembre : 14h – 17h

Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi

Fermé le 1er mai

Accessibilité

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs

Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 4€ (plus de 65 ans, étudiants, tarif « famille » : adultes accompagnés d’un jeune de moins de 18 ans, groupe de plus de 10 personnes en visite libre)

Gratuité pour les Vauclusiens, les moins de 18 ans, personnes en situation de handicap, détenteur de cartes ICOM, AGCCPF, professionnels du tourisme, enseignants et journalistes, détenteur du Pass Culture, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux

Gratuité pour tous les 1ers dimanches du mois, d’avril à novembre selon les horaires d’ouverture et les samedis et dimanches matin dans le cadre des Matinales de l’été (juillet / août)

Audioguides gratuits

Français, Anglais, Allemand

Entrée gratuite

© L’Echo du Soleil