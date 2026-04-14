Découverte de la faune et de la flore, musée-bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse

Découverte de la faune et de la flore Samedi 6 juin, 14h00 musée-bibliothèque François Pétrarque Vaucluse

Public familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Offrez-vous un moment de fraîcheur en famille dans le jardin du musée avec l’association OPUS CPIE !

À quelques pas de la légendaire source de la Sorgue, partez à la découverte de la faune et de la flore qui peuplent cet environnement exceptionnel. Grâce à des épuisettes, jumelles, boîtes-loupes et autres outils d’observation, explorez les secrets de la rivière et de ses berges.

Vos meilleurs alliés : vos yeux, vos oreilles et votre sens de l’observation !

musée-bibliothèque François Pétrarque 84800 Fontaine-de-Vaucluse 84800 Rive gauche de la Sorgue Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490203720 https://www.vaucluse.fr/nos-territoires/culture-patrimoine-et-tourisme-en-vaucluse/les-musees-departementaux/le-musee-bibliotheque-francois-petrarque-a-fontaine-de-vaucluse-866.html https://www.facebook.com/MuseeBibliothequePetrarque/ Un lieu de poésie, de nature et de mémoire

Niché au bord de la Sorgue, le musée-bibliothèque François Pétrarque est un lieu de mémoire littéraire dédié au grand poète italien du XIVᵉ siècle, figure fondatrice de l’humanisme, auteur du Canzoniere, œuvre majeure dans laquelle il décline son amour pour Laure, rencontrée en Avignon. C’est ici, à Fontaine-de-Vaucluse, qu’il choisit en 1338 de se retirer loin de la vie mondaine, inspiré par la beauté de la « vallée close ».

Le musée conserve aujourd’hui un remarquable fonds de dessins et d’estampes ainsi que des éditions anciennes de l’œuvre de Pétrarque. Ce lieu singulier fait également écho à l’héritage d’un autre grand poète de la Sorgue : René Char (1907-1988). Le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Offrez-vous un moment de fraîcheur en famille dans le jardin du musée avec l’association OPUS CPIE !

© Département de Vaucluse