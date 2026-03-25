Balade contée aux lanternes

Parking de Ilay Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:15:00

fin : 2026-08-18 20:45:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Partez sur le sentier de l’imaginaire, le long du Hérisson, à l’écoute de notre conteuse et à la rencontre de personnages facétieux ou inquiétants et d’ une nature surprenante.

RDV au parking d’Ilay (haut du site). Réservation et paiement obligatoires en ligne sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .

Parking de Ilay Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade contée aux lanternes

L’événement Balade contée aux lanternes Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE