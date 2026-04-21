Atelier nature Dans la peau d’un naturaliste Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux

Menétrux-en-Joux

Atelier nature Dans la peau d’un naturaliste

Lieu-dit Val-Dessus Cascades du hérisson Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06

Atelier nature dans la peau d’un naturaliste de 9h30 à 12h00 aux Cascades du Hérisson. Sessions de 10min

Mettez vous dans sa peau d’un naturaliste et apprenez à reconnaitre la faune et la flore des Cascades.

Gratuit, sans inscription. Accessible à tous. .

Lieu-dit Val-Dessus Cascades du hérisson Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36

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English : Atelier nature Dans la peau d’un naturaliste

L’événement Atelier nature Dans la peau d’un naturaliste Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE