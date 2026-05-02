La savoureuse tournée du Comté Cascades du Hérisson Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux

Menétrux-en-Joux

La savoureuse tournée du Comté Cascades du Hérisson

Cascades du Hérisson 16 Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-10

Rendez-vous à la Maison des Cascades de 10h à 18h Gratuit pour tous

Les visiteurs, petits et grands, pourront profiter d’un large éventail d’animations ouvertes à tous

– Dégustation de Comté des moments de découverte autour du Comté et de sa filière, grâce à des dégustations commentées.

– Jeux et animations pour les enfants un espace ludique pour apprendre en s’amusant.

– L’École du Comté des ateliers pédagogiques pour comprendre la fabrication et les secrets de notre fromage.

– Atelier culinaire des idées simples d’accords et de recettes pour sublimer le Comté au quotidien.

Dégustez et savourez le Comté, notre fromage local connu de tous. Offert par le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté ! .

Cascades du Hérisson 16 Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36 maisondescascades@terredemeraudetourisme.fr

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English : La savoureuse tournée du Comté Cascades du Hérisson

L’événement La savoureuse tournée du Comté Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE