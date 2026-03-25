Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux
Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux mardi 14 juillet 2026.
Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson
Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11
Prêts pour une aventure palpitante ? Devenez de véritables explorateurs et relevez les défis de notre grand jeu d’orientation sur la nature.
De 10h à 12h.
Réservation obligatoire via le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .
Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson
L’événement Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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