Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson

Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-11

Prêts pour une aventure palpitante ? Devenez de véritables explorateurs et relevez les défis de notre grand jeu d’orientation sur la nature.

De 10h à 12h.

Réservation obligatoire via le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .

Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson

L’événement Aventure en pleine nature aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE