Les trésors de la nature Maison des cascades Menétrux-en-Joux
Les trésors de la nature Maison des cascades Menétrux-en-Joux mardi 7 juillet 2026.
Les trésors de la nature
Maison des cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28
Venez découvrir les secrets de la nature et créez votre propre herbier magique ! Une aventure botanique inoubliable pour nos petits explorateurs.
Animé par Natur’Odyssée.
Réservation et paiement obligatoires en ligne sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .
Maison des cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les trésors de la nature
L’événement Les trésors de la nature Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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