Les trésors de la nature

Maison des cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28

Venez découvrir les secrets de la nature et créez votre propre herbier magique ! Une aventure botanique inoubliable pour nos petits explorateurs.

Animé par Natur’Odyssée.

Réservation et paiement obligatoires en ligne sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .

Maison des cascades 16 moulin du val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les trésors de la nature

L’événement Les trésors de la nature Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE