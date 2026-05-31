Balade contée avec un âne : la forêt enchantée, Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil », Verneuil-sur-Seine

Balade contée avec un âne : la forêt enchantée Dimanche 30 août, 14h30 Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:30:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:30:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Une occasion unique pour découvrir la forêt autrement !

Contrairement aux idées reçues, l’âne est un animal attachant, intelligent et curieux ! Avec lui, pénétrez dans l’univers des contes, au cœur de la forêt… Immersion garantie.

Au pas de l’âne, suivez l’histoire de Hanko et ses enfants dans la forêt enchantée. A chaque halte, l’histoire reprend vie …

Prévoir des chaussures fermées, un pantalon et des vêtements adaptés aux conditions météo.

Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Place de la Résistance, 78480 Verneuil-sur-Seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France

Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature aev animation

Ludovic Lemaire