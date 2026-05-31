Les esprits de la forêt : confection de créatures en terre et éléments naturels, Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil », Verneuil-sur-Seine

Les esprits de la forêt : confection de créatures en terre et éléments naturels Samedi 4 juillet, 10h00 Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Seul, en famille ou entre amis, venez confectionner votre créature surnaturelle, qu’elle soit inspirée des yôkaï du folklore japonais, ou bien des elfes issus du folklore germanique, des gobelins, des fées, des fantômes…Libre à chacun d’explorer contes et légendes pour nourrir sa créativité !

Les réalisations pourront prendre des formes variées, à base de bouts d’écorce, mousse, feuilles mortes, branchages, petits cailloux et autres éléments naturels que vous récolterez sur place. Mais elles seront aussi sublimées par l’utilisation d’argile, mis à disposition : l’argile qui se modèle, se creuse, se perce, s’assemble, s’aplatit, se colle, dans lequel il est possible de planter des choses dedans ou servir tout simplement à faire des empreintes !

Une première sur le site.

Argile et outils fournis. Prévoir des vêtements confortables et chaussures souples. L’argile ne tâche pas.

Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Place de la Résistance 78480 Verneuil sur seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature

Fabienne Teyssier-Monot