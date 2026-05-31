Les esprits de la forêt : confection de créatures en terre et éléments naturels avec Fabienne Teyssier-Monot, Forêt régionale de Verneuil – Butte de Marsinval, Verneuil-sur-Seine

Les esprits de la forêt : confection de créatures en terre et éléments naturels avec Fabienne Teyssier-Monot Samedi 4 juillet, 10h00 Forêt régionale de Verneuil – Butte de Marsinval Yvelines

Argile et outils fournis. Prévoir des vêtements confortables et chaussures souples. L’argile ne tâche pas. Rendez-vous devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Seul, en famille ou entre amis, venez confectionner votre créature surnaturelle, qu’elle soit inspirée des yôkaï du folklore japonais, ou bien des elfes issus du folklore germanique, des gobelins, des fées, des fantômes…L’artiste avec Fabienne Teyssier-Monot vous encouragera à explorer contes et légendes pour nourrir votre créativité !

Les réalisations pourront prendre des formes variées, à base de bouts d’écorce, mousse, feuilles mortes, branchages, petits cailloux et autres éléments naturels que vous récolterez sur place. Mais elles seront aussi sublimées par l’utilisation d’argile, mis à disposition : l’argile qui se modèle, se creuse, se perce, s’assemble, s’aplatit, se colle, dans lequel il est possible de planter des choses dedans ou servir tout simplement à faire des empreintes !

Forêt régionale de Verneuil – Butte de Marsinval Place de la Résistance 78480 Verneuil-sur-seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/les-esprits-de-la-foret-confection-de-creatures-en-terre-et-elements-naturels/ »}]

Venez confectionner votre créature surnaturelle

©Fabienne Teyssier-Monot