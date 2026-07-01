Balade contée « Damien, de pierres en carrière », Ancienne église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu

Informations pratiques

Balade contée « Damien, de pierres en carrière » Dimanche 20 septembre, 15h00 Ancienne église d’Amblagnieu Isère

Départ à 15h groupé depuis l’ancienne église d’Amblagnieu, prévoyez d’arriver un peu avant. Durée de la balade contée environ 1h30 selon le rythme du groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Damien a 16 ans et l’école, c’est pas son truc, alors, comme son grand-père, il choisit de devenir tailleur de pierres. Il entre au CFA de Montalieu, mais l’apprentissage est bien plus dur qu’il ne l’imaginait ! Il râle à longueur de journées, il bougonne et ronchonne, jusqu’au moment où il se retrouve dans une carrière d’Amblagnieu au 19ème siècle ! Commence alors pour lui un long chemin initiatique à la découverte des métiers de la pierre …

Déambuler dans le village de Porcieu-Amblagnieu, comprendre les vestiges et voyager dans le temps pour découvrir le riche patrimoine des carrières de pierres avec l’histoire de Damien, tailleur de pierre, tel est le programme de cette visite originale.

Avec Sandrine Stablo, conteuse

Ancienne église d’Amblagnieu rue du Plâtre, 3890 Porcieu-Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr/ https://www.facebook.com/amispatrimoineporcieuamblagnieu Quelques de places de stationnement disponibles dans le hameau. Une place pour personne à mobilité réduite juste devant le site.

Journées européennes du patrimoine

©Les amis du patrimoine de Porcieu-Amblagnieu