Lecture d’histoires de chez nous, Ancienne église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne église d'Amblagnieu · Porcieu-Amblagnieu
Informations pratiques
Lecture d’histoires de chez nous Dimanche 20 septembre, 10h30 Ancienne église d’Amblagnieu Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Venez écouter une lecture à voix haute de plusieurs récits et anecdotes d’autrefois qui se sont déroulés dans notre village de Porcieu-Amblagnieu. Vous découvrirez alors des histoires inattendues sur des bâtiments que vous croisez quotidiennement.
Ancienne église d’Amblagnieu rue du Plâtre, 3890 Porcieu-Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr/ https://www.facebook.com/amispatrimoineporcieuamblagnieu Quelques de places de stationnement disponibles dans le hameau. Une place pour personne à mobilité réduite juste devant le site.
Journées européennes du patrimoine
©Les amis du patrimoine de Porcieu-Amblagnieu
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