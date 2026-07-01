Lecture d’histoires de chez nous, Ancienne église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu

Informations pratiques

Lecture d’histoires de chez nous Dimanche 20 septembre, 10h30 Ancienne église d’Amblagnieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez écouter une lecture à voix haute de plusieurs récits et anecdotes d’autrefois qui se sont déroulés dans notre village de Porcieu-Amblagnieu. Vous découvrirez alors des histoires inattendues sur des bâtiments que vous croisez quotidiennement.

Ancienne église d’Amblagnieu rue du Plâtre, 3890 Porcieu-Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr/ https://www.facebook.com/amispatrimoineporcieuamblagnieu Quelques de places de stationnement disponibles dans le hameau. Une place pour personne à mobilité réduite juste devant le site.

Journées européennes du patrimoine

©Les amis du patrimoine de Porcieu-Amblagnieu