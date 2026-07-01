Visite de l’église romane du 13ème siècle, Ancienne église d’Amblagnieu, Porcieu-Amblagnieu

Informations pratiques

Visite de l’église romane du 13ème siècle Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne église d’Amblagnieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église du XIIIème siècle, aujourd’hui reconvertie en lieu culturel.

L’église d’Amblagnieu, situé sur un promontoire « Le Plâtre », est bâtie sur une base romane. Un jardin de simples, au pied de l’église, permet de découvrir plusieurs variétés de plantes. Des promenades sont possibles autour du hameau d’Amblagnieu (mise à disposition d’itinéraires).

Ancienne église d’Amblagnieu rue du Plâtre, 3890 Porcieu-Amblagnieu Porcieu-Amblagnieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoineporcieuamblagnieu.fr/ https://www.facebook.com/amispatrimoineporcieuamblagnieu Quelques de places de stationnement disponibles dans le hameau. Une place pour personne à mobilité réduite juste devant le site.

Journées européennes du patrimoine

©Les amis du Patrimoine de Porcieu-Amblagnieu