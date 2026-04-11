Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine La Teste-de-Buch
Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine La Teste-de-Buch mardi 14 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine
13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Balade contée en pleine nature, ponctuée d’interventions d’acteurs costumés qui vous plongent dans l’univers fascinant de Aliénor d’Aquitaine.
Au fil du parcours, laissez-vous porter par les récits et les scènes vivantes qui retracent les moments marquants de sa vie, entre histoire et légende. Vous découvrirez également les plantes sauvages médicinales et leurs usages au Moyen Âge, pour mieux comprendre le quotidien et les savoirs de l’époque.
Une expérience immersive mêlant nature, patrimoine et spectacle, enrichie d’anecdotes et d’histoires qui donnent vie à l’une des figures les plus emblématiques de son temps.
Minimum 5 personnes, maximum 20 personnes.
Sur réservation obligatoire. RDV sur le parking des Prés Salés Ouest. .
13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
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English : Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine
L’événement Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch
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