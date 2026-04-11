La Teste-de-Buch

Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine

13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Balade contée en pleine nature, ponctuée d’interventions d’acteurs costumés qui vous plongent dans l’univers fascinant de Aliénor d’Aquitaine.

Au fil du parcours, laissez-vous porter par les récits et les scènes vivantes qui retracent les moments marquants de sa vie, entre histoire et légende. Vous découvrirez également les plantes sauvages médicinales et leurs usages au Moyen Âge, pour mieux comprendre le quotidien et les savoirs de l’époque.

Une expérience immersive mêlant nature, patrimoine et spectacle, enrichie d’anecdotes et d’histoires qui donnent vie à l’une des figures les plus emblématiques de son temps.

Minimum 5 personnes, maximum 20 personnes.

Sur réservation obligatoire. RDV sur le parking des Prés Salés Ouest. .

13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

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English : Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine

L’événement Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch