Balade contée en âne – Folklore du Brésil à Montolieu, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

Balade contée en âne – Folklore du Brésil à Montolieu Dimanche 20 septembre, 10h00 Coopérative-musée Cérès Franco Aude

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez en balade avec Grégoire Albisetti, conteur professionnel et colporteur de contes et légendes. Du folklore occitan de Montolieu aux récits du Brésil, laissez-vous emporter par ses histoires au fil d’une promenade dans la Montagne Noire.

Départ depuis l’esplanade du musée.

En collaboration avec l’association Adele et la librairie Contes & Gribouilles.

Coopérative-musée Cérès Franco 5 Rue d’Alzonne, 11170 Montolieu, France Montolieu 11170 Aude Occitanie 0468761254 http://www.lacooperative-collectionceresfranco.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museeceresfranco.com/ »}] Galeriste de “L’Œil de Bœuf” à Paris, critique, commissaire d’exposition, journaliste, écrivaine et collectionneuse, Cérès Franco fut une des actrices majeures du figuralisme à partir des années 1960 jusqu’à son décès, en 2021. Sa collection regroupe des jalons signifiants de l’art moderne et contemporain, qui permettent tout autant d’évoquer le parcours personnel de Cérès que la profusion pour un art recentré autour de la figure humaine et de sa représentation ; la collection rassemble des représentants de l’art naïf, de la Nouvelle Figuration, de l’art brut, singulier, outsider, du mouvement CoBrA, de l’art populaire, de la Seconde École de Paris ou du pop art.

La collection se distingue par son accent international : en 2025, la collection du musée riche de 1743 œuvres représente 39 nationalités pour 375 artistes, dont seulement 40% sont français. Elle propose également un accent particulier sur l’art brésilien, pays natal de Cérès Franco, avec 19% d’artistes issu de cette nationalité. Depuis Toulouse Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Reprendre la direction de Toulouse. Emprunter la D629 en direction de Montolieu. Depuis Narbonne Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Au carrefour, prendre la direction de Toulouse, puis emprunter la D629 en direction de Montolieu.

Balade avec Grégoire Albisetti, conteur professionnel. Colporteur de contes et légendes, il vous fera voyager du folklore occitan de Montolieu à celui du Brésil… le tout en se baladant dans la sur…

© Grégoire Albisetti