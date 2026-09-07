Loto chez Cérès !, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

Loto chez Cérès ! Samedi 19 septembre, 16h00 Coopérative-musée Cérès Franco Aude

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous sur l’esplanade du musée pour participer au loto de Cérès Franco. Entre deux visites, tentez de remplir votre carton et de remporter de nombreux lots.

L’événement est organisé par le Club des retraités de Montolieu. Les bénéfices seront reversés aux écoles du village. Petite restauration sur place assurée par l’Association des Parents d’Elèves des écoles de Montolieu.

Coopérative-musée Cérès Franco 5 Rue d’Alzonne, 11170 Montolieu, France Montolieu 11170 Aude Occitanie 0468761254 http://www.lacooperative-collectionceresfranco.com Galeriste de “L’Œil de Bœuf” à Paris, critique, commissaire d’exposition, journaliste, écrivaine et collectionneuse, Cérès Franco fut une des actrices majeures du figuralisme à partir des années 1960 jusqu’à son décès, en 2021. Sa collection regroupe des jalons signifiants de l’art moderne et contemporain, qui permettent tout autant d’évoquer le parcours personnel de Cérès que la profusion pour un art recentré autour de la figure humaine et de sa représentation ; la collection rassemble des représentants de l’art naïf, de la Nouvelle Figuration, de l’art brut, singulier, outsider, du mouvement CoBrA, de l’art populaire, de la Seconde École de Paris ou du pop art.

La collection se distingue par son accent international : en 2025, la collection du musée riche de 1743 œuvres représente 39 nationalités pour 375 artistes, dont seulement 40% sont français. Elle propose également un accent particulier sur l’art brésilien, pays natal de Cérès Franco, avec 19% d’artistes issu de cette nationalité. Depuis Toulouse Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Reprendre la direction de Toulouse. Emprunter la D629 en direction de Montolieu. Depuis Narbonne Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Au carrefour, prendre la direction de Toulouse, puis emprunter la D629 en direction de Montolieu.

Rendez-vous sur l’esplanade du musée pour participer au loto de Cérès Franco ! Entre deux visites, venez essayer de remplir votre carton et gagner de nombreux lots.