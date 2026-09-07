Visite commentée par l’architecte de l’ancienne coopérative viticole de Montolieu, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

Visite commentée par l’architecte de l’ancienne coopérative viticole de Montolieu Samedi 19 septembre, 15h30 Coopérative-musée Cérès Franco Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Après quatre années de fermeture au public, l’ancienne coopérative viticole de Montolieu a fait peau neuve. Découvrez les coulisses de cette réhabilitation exceptionnelle, menée par le cabinet Passelac & Roques sous la maîtrise d’ouvrage de la Région Occitanie et de l’Agence régionale Aménagement Construction Occitanie.

La visite sera conduite par François Roques, architecte responsable des travaux au sein du cabinet Passelac & Roques.

Coopérative-musée Cérès Franco 5 Rue d’Alzonne, 11170 Montolieu, France Montolieu 11170 Aude Occitanie 0468761254 http://www.lacooperative-collectionceresfranco.com Galeriste de “L’Œil de Bœuf” à Paris, critique, commissaire d’exposition, journaliste, écrivaine et collectionneuse, Cérès Franco fut une des actrices majeures du figuralisme à partir des années 1960 jusqu’à son décès, en 2021. Sa collection regroupe des jalons signifiants de l’art moderne et contemporain, qui permettent tout autant d’évoquer le parcours personnel de Cérès que la profusion pour un art recentré autour de la figure humaine et de sa représentation ; la collection rassemble des représentants de l’art naïf, de la Nouvelle Figuration, de l’art brut, singulier, outsider, du mouvement CoBrA, de l’art populaire, de la Seconde École de Paris ou du pop art.

La collection se distingue par son accent international : en 2025, la collection du musée riche de 1743 œuvres représente 39 nationalités pour 375 artistes, dont seulement 40% sont français. Elle propose également un accent particulier sur l’art brésilien, pays natal de Cérès Franco, avec 19% d’artistes issu de cette nationalité. Depuis Toulouse Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Reprendre la direction de Toulouse. Emprunter la D629 en direction de Montolieu. Depuis Narbonne Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Au carrefour, prendre la direction de Toulouse, puis emprunter la D629 en direction de Montolieu.

Après quatre années de fermeture au public, l’ancienne coopérative viticole de Montolieu a fait peau neuve ! Découvrez les secrets de cette rehabilitation exceptionnelle, réalisée par le cabinet & de…

© Alain Machélidon