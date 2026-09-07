Conférence : comment restaurer une oeuvre ?, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

Conférence : comment restaurer une oeuvre ? Samedi 19 septembre, 11h00 Coopérative-musée Cérès Franco Aude

Gratuit. Sans réservation. 35 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Comment restaure-t-on une œuvre ? Le patrimoine légué par Cérès Franco est particulièrement fragile et nécessite une attention constante. Lorsque les mesures de conservation préventive ne suffisent plus, une intervention de restauration peut s’avérer nécessaire. Celle-ci répond alors à des objectifs précis et à des principes rigoureux.

Cette table ronde propose un dialogue entre Yoanna Dechezleprêtre, conservatrice-restauratrice habilitée à intervenir sur les collections des Musées de France, et Cécilia Matteucci, régisseuse-documentaliste au musée Cérès Franco.

Coopérative-musée Cérès Franco 5 Rue d’Alzonne, 11170 Montolieu, France Montolieu 11170 Aude Occitanie 0468761254 http://www.lacooperative-collectionceresfranco.com Galeriste de “L’Œil de Bœuf” à Paris, critique, commissaire d’exposition, journaliste, écrivaine et collectionneuse, Cérès Franco fut une des actrices majeures du figuralisme à partir des années 1960 jusqu’à son décès, en 2021. Sa collection regroupe des jalons signifiants de l’art moderne et contemporain, qui permettent tout autant d’évoquer le parcours personnel de Cérès que la profusion pour un art recentré autour de la figure humaine et de sa représentation ; la collection rassemble des représentants de l’art naïf, de la Nouvelle Figuration, de l’art brut, singulier, outsider, du mouvement CoBrA, de l’art populaire, de la Seconde École de Paris ou du pop art.

La collection se distingue par son accent international : en 2025, la collection du musée riche de 1743 œuvres représente 39 nationalités pour 375 artistes, dont seulement 40% sont français. Elle propose également un accent particulier sur l’art brésilien, pays natal de Cérès Franco, avec 19% d’artistes issu de cette nationalité. Depuis Toulouse Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Reprendre la direction de Toulouse. Emprunter la D629 en direction de Montolieu. Depuis Narbonne Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Au carrefour, prendre la direction de Toulouse, puis emprunter la D629 en direction de Montolieu.

Comment restaurer une oeuvre ? Le patrimoine légué par Cérès Franco est très fragile et nécessite une attention constante: lorsque la conservation préventive ne suffit pas, la restauration est et à !…

©Irène Daniaux