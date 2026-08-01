Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc
lundi 24 août 2026 · Halles couvertes · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Balade contée en calèche
Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de la forêt de légendes.
La calèche vous amène à la découverte du bourg et du Val sans retour pendant que Lindylou, Julie ou Tortequesne vous raconte les histoires des lieux !
Les lundis, mercredis et vendredis à 14h + les jeudis à 10h.
– RDV 15 min avant, devant les halles couvertes ; parcours de 5 km ; 2h de prestation ;
– Réservation et paiement auprès de Fabien de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque, chèques vacances).
– Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes.
– Halte au Val sans retour 400 m de marche, pause contée de 45 min, debout. .
Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 47 74
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English :
L’événement Balade contée en calèche Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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