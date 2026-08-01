UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tréhorenteuc

Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc

lundi 24 août 2026 · Halles couvertes · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Halles couvertes
Adresse
24 rue de Brocéliande
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Balade contée en calèche

Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de la forêt de légendes.
La calèche vous amène à la découverte du bourg et du Val sans retour pendant que Lindylou, Julie ou Tortequesne vous raconte les histoires des lieux !
Les lundis, mercredis et vendredis à 14h + les jeudis à 10h.

– RDV 15 min avant, devant les halles couvertes ; parcours de 5 km ; 2h de prestation ;
– Réservation et paiement auprès de Fabien de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque, chèques vacances).
– Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes.
– Halte au Val sans retour 400 m de marche, pause contée de 45 min, debout.   .

Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 47 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée en calèche Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

À voir aussi à Tréhorenteuc (Morbihan)