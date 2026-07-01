Informations pratiques

Châlus

Balade contée et atelier bien être

Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Balade avec les Amis du Château de Châlus-Maulmont pour découvrir la ville, pique-nique et atelier produits écolos avec le Secours Populaire. Tout public. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Balade contée et atelier bien être

L’événement Balade contée et atelier bien être Châlus a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus