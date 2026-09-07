Balade contée et historique, Rue de Sion 41130 Selles sur Cher, Selles-sur-Cher

Informations pratiques

Balade contée et historique Samedi 19 septembre, 14h30 Rue de Sion 41130 Selles sur Cher Loir-et-Cher

sur inscription à partir de 8 ans maximum 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

balade contée et historique.

A la découverte des anciens commerces de la ville à travers des contes et des légendes accompagnées d’anciennes photographies de la ville dans une machine originale.

Une promenade d’environ 1h30 pour rire et s’étonner

Rue de Sion 41130 Selles sur Cher 34 Rue de Sion 41130 Selles sur CHer Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0608756967 La forge de Selles sur Cher date du XVIIIe. Situé à la sortie du « Vieux Pont ». Située face à l’ancien moulin, elle permettaient aux agriculteurs d’amener leurs chevaux au maréchal ferrant. parking le long du cher ou devant la mairie

balade contée et historique.

©I. Morin