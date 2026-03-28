Informations pratiques

La Richardais

Balade contée

RDV donné à l’inscription La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:00:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Par le PNR Maison de la Rance

Partez à la découverte de la nature lors d’une balade champêtre rythmée par des contes et légendes.

Lieu de RDV donné à l’inscription.

Inscription 02 96 87 00 40. .

RDV donné à l’inscription La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40

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English :

L’événement Balade contée La Richardais a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme