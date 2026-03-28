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AGENDA · La Richardais

Balade contée La Richardais

vendredi 30 octobre 2026 · La Richardais

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
RDV donné à l'inscription
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Balade contée

RDV donné à l’inscription La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Par le PNR Maison de la Rance

Partez à la découverte de la nature lors d’une balade champêtre rythmée par des contes et légendes.

Lieu de RDV donné à l’inscription.
Inscription 02 96 87 00 40.   .

RDV donné à l’inscription La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40 

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English :

L’événement Balade contée La Richardais a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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