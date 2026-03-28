Balade contée La Richardais
vendredi 30 octobre 2026 · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Balade contée
RDV donné à l’inscription La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 16:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Par le PNR Maison de la Rance
Partez à la découverte de la nature lors d’une balade champêtre rythmée par des contes et légendes.
Lieu de RDV donné à l’inscription.
Inscription 02 96 87 00 40. .
RDV donné à l’inscription La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade contée La Richardais a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)
- Soirée Karaoké West Parc Rue des Villes Billy La Richardais 12 septembre 2026
- Le barrage : un défi technologique et humain, JEP 2026 – La Richardais, Salle Pierre Coudert, La Richardais 18 septembre 2026
- JEP 2026 Visite du barrage de la Rance La Richardais 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’usine marémotrice de la Rance, Usine Marémotrice de la Rance, La Richardais 19 septembre 2026
- Visite libre du musée, Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures, La Richardais 19 septembre 2026