Saint-Chinian

BALADE CONTÉE LE CANAL DE L’ABBÉ

Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Remontons le temps au fil de l’eau, tous les secrets du canal de l’abbé.

Mais quelle est donc l’histoire de ce canal qui serpente dans la ville de saint Chinian, d’où vient-il et quelle est sa fonction ?

Une balade au fil de l’eau, un voyage dans le temps pour connaître toute l’histoire, les anecdotes et les secrets du canal de

l’abbé.

Remontez le temps au fil de l’eau, tous les secrets du canal de l’abbé. .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 28 28

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English :

Let’s travel back in time along the water, discovering all the secrets of the Abbé Canal.

L’événement BALADE CONTÉE LE CANAL DE L’ABBÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN