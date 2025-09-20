Balade contée Lumière de Noël Marckolsheim
Balade contée Lumière de Noël Marckolsheim samedi 12 décembre 2026.
Marckolsheim
Balade contée Lumière de Noël
13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Quand l’hiver s’installe et que Noël se prépare, les rues de Marckolsheim se parent d’une douce magie.
Contesse Luciole vous entraîne pour une promenade d’une heure ponctuée d’histoires d’hiver et de Noël, à écouter au fil des haltes, sous les lumières du soir.
Entre rires, douceur et poésie, cette balade contée promet un moment lumineux à partager en famille.
A partir de 4 ans. 0 .
13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace
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English :
L’événement Balade contée Lumière de Noël Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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