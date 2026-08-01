Balade contée Tiers-Lieu Magnac-Laval
mercredi 12 août 2026 · Tiers-Lieu · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Balade contée
Tiers-Lieu Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Quand le soleil commence doucement à descendre, les histoires prennent une autre couleur. Entre les maisons typiques, le bel étang et les chemins boisés, la nature devient un véritable décor de conte. Avec Chrystelle, les chemins deviennent des histoires. Avec sa voix et son imaginaire, Chrystelle transforme chaque détour en aventure, chaque arbre en témoin d’une légende, chaque reflet sur l’eau en invitation à l’émerveillement. .
Tiers-Lieu Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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