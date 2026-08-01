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Balade contée Tiers-Lieu Magnac-Laval

mercredi 12 août 2026 · Tiers-Lieu · Magnac-Laval

Balade contée Tiers-Lieu Magnac-Laval

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Tiers-Lieu
Adresse
Place de la République
Ville
87190 Magnac-Laval
Département
Haute-Vienne
Tarif

Magnac-Laval

Balade contée

Tiers-Lieu Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Quand le soleil commence doucement à descendre, les histoires prennent une autre couleur. Entre les maisons typiques, le bel étang et les chemins boisés, la nature devient un véritable décor de conte. Avec Chrystelle, les chemins deviennent des histoires. Avec sa voix et son imaginaire, Chrystelle transforme chaque détour en aventure, chaque arbre en témoin d’une légende, chaque reflet sur l’eau en invitation à l’émerveillement.   .

Tiers-Lieu Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79 

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin

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