Informations pratiques

Magnac-Laval

Cuisine Libanaise

Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Direction le Liban, le temps d’un atelier ! Venez apprendre à préparer falafels, taboulé, pitta et bien d’autres délices, avant de savourer ensemble un repas convivial plein de saveurs. .

Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Cuisine Libanaise

L’événement Cuisine Libanaise Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin