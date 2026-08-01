Cuisine Libanaise Magnac-Laval
lundi 17 août 2026 · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Cuisine Libanaise
Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Direction le Liban, le temps d’un atelier ! Venez apprendre à préparer falafels, taboulé, pitta et bien d’autres délices, avant de savourer ensemble un repas convivial plein de saveurs. .
Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Cuisine Libanaise
L’événement Cuisine Libanaise Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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