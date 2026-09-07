Balade contée, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne

Informations pratiques

Balade contée Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du blanchisseur Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez sur les traces des lavandières avec la compagnie La Foisonnante !

Maison du blanchisseur 21, route des Pierres Blanches, 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 40 84 http://www.ccvl.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 57 57 40 »}] La Maison du Blanchisseur conserve la mémoire d’une ferme de l’ouest lyonnais à travers sa triple activité agricole, viticole et de blanchisserie.

Partez sur les traces des lavandières avec la compagnie La Foisonnante !

©Musées CCVL