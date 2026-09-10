Visite guidée de la Maison du Blanchisseur, Maison du blanchisseur, Grézieu-la-Varenne
samedi 19 septembre 2026 · Maison du blanchisseur · Grézieu-la-Varenne
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison du Blanchisseur 19 et 20 septembre Maison du blanchisseur Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association Paysans et Blanchisseurs vous propose une visite guidée du musée pour découvrir l’histoire de la blanchisserie.
Maison du blanchisseur 21, route des Pierres Blanches, 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne 69290 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 40 84 http://www.ccvl.fr La Maison du Blanchisseur conserve la mémoire d’une ferme de l’ouest lyonnais à travers sa triple activité agricole, viticole et de blanchisserie.
L’association Paysans et Blanchisseurs vous propose une visite guidée du musée pour découvrir l’histoire de la blanchisserie.
©Musées CCVL
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