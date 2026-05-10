Balade contée nocturne Maison MADIE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Réservation : https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/balade-contee-nocturne Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Pour la clôture du Festival des Héroïnes de 7 lieux, la compagnie la lune rousse et les Balades d’Olivia vous convient à une expérience à la tombée du jour :20h30: Rendez-vous d’abord pour souper dans le jardin de la maison Madie, chemin de la Boucaredière.On fait connaissance, on mange, on cause, …et à la nuit tombante, on part en balade.21h30: Rendez-vous avec Olivia GODART devant les grilles du parc de la Boucardiere, rue de l’abbaye.Chuuuuut….. La nuit, les jardins changent de visage. Ce petit coin de nature au cœur de Bellevue, devient un seuil : entre ville et sauvage, entre réel et imaginaire. On avance ensemble dans l’obscurité et les histoires nous accompagnent.23h: On sort des sous-bois : cacao chaud, bougies, musique : on se retrouve, un peu différents peut-être. On a traversé la forêt — celle qui est dehors… et celle qui est en nous.Prendre pull, lampe torche (et pique-nique pour celles et ceux qui viennent manger à la maison Madie)

Maison MADIE Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/balade-contee-nocturne



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