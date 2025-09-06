Balade contée photographique, JEP 2026 – Départ du phare de Roscoff, Roscoff
samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Départ du phare de Roscoff · Roscoff
Informations pratiques
Balade contée photographique 19 et 20 septembre JEP 2026 – Départ du phare de Roscoff Finistère
10 places, tarif au chapeau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Balade contée ponctuée de prises de vues photographiques.
Une balade en famille de 2h dans Roscoff à la rencontre des korrigans et de l’histoire de la ville dans la grande histoire Bretonne. Une balade ponctuée d’exercices pour améliorer sa pratique photographique (pour débutants) et être prêt à photographier tous les patrimoines.
JEP 2026 – Départ du phare de Roscoff Quai d’Auxerre 29680 Roscoff Roscoff 29680 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0670533161 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@denisrohou.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.denisrohou.bzh »}] Balade en bord de mer et dans le centre historique de Roscoff.
Une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques.
©Patrice Pattée
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